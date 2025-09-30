Грязинские школьники создали собственных ИИ-агентов на «Уроке цифры»

Ученики девятых и десятых классов школы №1 города Грязи приняли участие во Всероссийском образовательном проекте «Урок цифры». Занятие на тему «ИИ-агенты» провёл руководитель GR-лаборатории Сбера в Липецкой области Артур Коробкин. Подростки познакомились с современным направлением развития искусственного интеллекта благодаря партнёрству Благотворительного фонда Сбера «Вклад в будущее» и команде GigaChat: именно они подготовили материалы для нового сезона «Урока цифры». Под руководством эксперта ребята освоили создание собственных ИИ-агентов на платформе SaluteBot.

«Урок цифры» решает задачи национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Пройти его можно не только в школе, но и дома: достаточно иметь устройство с выходом в Интернет. Материалы доступны на сайте урокцифры.рф. «Повышение знаний в области цифровых наук является залогом успешной реализации в будущем для молодежи Липецкой области. Такие специалисты очень востребованы на рынке труда», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.