Грязинские школьники выйдут на связь с министром образования

Липецкая область станет участником всероссийского Марафона открытий центров «Точка роста».

29 сентября из «Точки роста» сельской школы в Курганской области Министр просвещения РФ Сергей Кравцов проведёт телемост с губернаторами, педагогами и учениками 8 регионов страны. Липецкая область будет представлять Центральный федеральный округ. На связь с Министром выйдут учащиеся МБОУ СОШ №4 города Грязи.

В рамках нацпроекта «Образование» в сентябре этого года по всей России открылся 2951 центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России. Из них 42 центра – в Липецкой области.

В них школьники на самом современном оборудовании изучают предметы «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также занимаются в различных кружках. В рамках марафона педагоги «Точек роста» проведут короткие онлайн-уроки по этим предметам, говорится в сообщении регионального управления образования и науки.

«Подобные проекты очень важны, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Современные школы должны идти в ногу со временем. Это даст конкурентоспособную молодежь, способную разбираться в новых технологиях. Для сельских территорий это особенно значимо. Перед школьниками из сел и деревень открываются новые перспективы».