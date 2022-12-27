Производитель почвообрабатывающей техники ПАО «Грязинский культиваторный завод» в 2,7 раза увеличил выпуск плугов в рамках национального проекта «Производительность труда», участником которого предприятие стало в начале 2022 года. Экономический эффект составил более 39 млн рублей.

В рамках проекта на ГКЗ был пересмотрен процесс сборки плугов. В частности, определена эффективная последовательность выполнения операций слесарями, оптимизировано рабочее пространство, установлены правила пополнения мест хранения и размещения деталей на различных участках. Благодаря этому незавершенное производство сократилось на 70%, время изготовления единицы изделия – на 74%.

Сегодня завод посетил заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов. Он убедился, что производство увеличилось без каких-либо существенных инвестиций, за счет дозагрузки мощностей и ликвидации скрытых потерь. При этом качество увеличилось двукратно. «Это типичные результаты реализации нацпроекта «Производительность труда». В регионе в нем уже приняли участие 76 предприятий. Все они смогли значительно увеличить выработку и снизить количество складских запасов», – добавил Сергей Курбатов.

По итогам 11 месяцев 2022 года Грязинский культиваторный завод стал лидером в Российской Федерации по производству и отгрузке оборотных плугов. Выпускаемая предприятием техника участвует в программах импортозамещения, пользуется спросом в России и странах СНГ. «Липецкие предприятия понимают пользу нацпроектов, которые помогают им сделать производство более эффективным и улучшить качество продукции», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.