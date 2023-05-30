Грязинский культиваторный завод выпустил новый почвоуплотнитель. Все диски отлиты из чугуна на Липецком заводе «Свободный Сокол». Производство не новое в мировом масштабе, но ранее аналогичную технику на рынок РФ поставляли только немецкие компании.

Сегодня на новую машину уже имеются заказы из разных уголков России. Краснодарский край, Ростовская и Воронежская области — в числе первых заказчиков. Данный почвоуплотнитель полностью совместим с самым продаваемым плугом в России «Добрыня», который также произведен на Грязинском культиваторном заводе.

Первая машина уже отправилась на полевые испытания в Ростовскую область. В планах завода выпустить не менее 50 агрегатов до конца года. «Липецкие предприятия выпускают много качественной продукции, которая достойна широкого внимания и продвижения», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.