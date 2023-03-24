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Грязинский межрайонный прокурор потребовал обеспечить безопасность маршрута детей из д. Красные Выселки в школу

1 час назад

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рязинская межрайонная прокуратура провела проверку по заявлению жительницы д. Красные Выселки о бездействии администрации района по восстановлению переправы через р. Байгора.

Установлено, что деревня расположена на левом берегу реки и входит в состав сельского поселения Кузовский сельсовет.Между с. Синявка и д. Красные Выселки Грязинского района имеется низководная переправа, по которой 8 детей, проживающих в деревне ежедневно переходят по пути в школу.

В марте низководная переправа в связи с паводком на реке была полностью разрушена, в связи с чем дети вынуждены использовать более длительный и опасный маршрут следования в школу через проезжую часть автомобильной дороги.

Однако вопрос об обеспечении безопасности детей на пути следования в школу, а также до остановки школьного автобуса не решается.

По результатам проверки прокурор внес представление в адрес администрации муниципального района.

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