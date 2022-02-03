В условиях неблагоприятных климатических факторов горрайпрокурорами проводятся проверки соблюдения специализированными дорожными службами и иными уполномоченными органами и организациями, собственниками зданий и сооружений обязанностей по своевременной очистке улично-дорожной сети, придомовых территорий, крыш зданий от снега, наледи и сосулек.

Выявленные нарушения незамедлительно становятся основанием для принятия мер прокурорского реагирования.

Так, в рамках надзорных мероприятий Грязинская межрайонная прокуратура выявила наличие снежных валов высотой выше 2 м на ул. Гагарина, Революции 1905 года и Красная площадь в г. Грязи в непосредственной близости от пешеходных переходов и на тротуарах.

Стихийные горки использовались детьми для катания на тюбингах, что создавало угрозу их жизни и здоровью. Сложившаяся ситуация стала следствием ненадлежащего контроля муниципалитетом за своевременной очисткой дорог и тротуаров и вывозом снега.

По результатам проверки в адрес главы администрации г. Грязи внесено представление.

Устранение нарушений взято на контроль.