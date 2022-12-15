Новый проект от центра занятости населения Липецкой области «Йога для безработных» стартует 16 декабря в городе Грязи. Первое занятие пройдет в местном Центре занятости на улице Советская, 61, начало в 14.00. Таким образом все, кто сейчас пребывает в определенном стрессе из-за поиска работы, смогут расслабиться и зарядиться положительными эмоциями. Присоединиться к проекту приглашаются все желающие, но по по предварительной записи.

Занятия бесплатны. Вести их будет участница проекта областного центра социальной защиты населения «Активное долголетие» Вера Кузнецова. Пенсионерка прошла обучение на инструктора по йоге и теперь готова передавать свои знания. В группах планируется объединять по 6-8 человек. Для участников созданы все необходимые условия: есть кабинки для переодевания и гимнастические коврики. Занятия подойдут, как для начинающих, так и для тех, кто уже со спортом на «ты». Продолжительность тренировки – от получаса до часа в зависимости от состояния клиентов. «Эта инициатива доказывает, что в любой ситуации можно найти время для спорта», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении социальной политики Липецкой области, проект в дальнейшем будем тиражироваться во всех районах. Для жителей области, которые находятся в поиске работы, специалисты службы занятости не только помогают найти подходящие вакансии, но и проводят тренинги по успешному прохождению собеседования, написанию эффективного резюме. Регулярные занятия проводят психологи. Также организуются встречи с работодателями.