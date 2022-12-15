Ученик школы №4 Константин Анисимов занял первое место в финале Всероссийского конкурса на знание государственных и муниципальных символов и атрибутов Российской Федерации. Константин представил на конкурс декоративно-прикладную творческую работу, выполненную в технике пирографии (выжигания по дереву).

Во время защиты проекта шестиклассник продемонстрировал свою поделку, показал этапы работы, рассказал об истории появления и изменения государственного символа Российского государства со времен первого изображения двуглавого орла. «Герб, флаг и гимн – вот три главных государственных символа, лицо страны. Уважение к ним – это выражение патриотизма граждан страны», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего в региональном этапе конкурса приняли участие 106 учащихся образовательных организаций 17 муниципальных районов Липецкой области. Работы 14 победителей и призеров регионального этапа были направлены для участия в отборочном туре федерального этапа конкурса, пять участников вышли в финал и выступили на секциях с защитой своих работ, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.