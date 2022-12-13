Сквер на улице Станционной в городе Грязи благоустроят в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». «Мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В соответствии с подписанным контрактом на выполнение работ на территории общественного пространства уложат спортивное покрытие и установят малые архитектурные формы, детский игровой комплекс, песочницу, карусель, качели. Работы планируется завершить летом 2023 года.

Как сообщили в управлении ЖКХ Липецкой области, также в городе Грязи в ходе нацпроекта в следующем году продолжится благоустройство сквера 50 лет Победы. За его дальнейшее преображение в ходе Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства проголосовали более 5 тыс. горожан. Кроме того, более 3,5 тыс. грязинцев поддержали обновление сквера на улице Гагарина. Работы также выполнят в 2023 году.

«При благоустройстве общественных пространств в Липецкой области большое внимание уделяется мнению местных жителей. Преображение скверов, которые выбрали сами грязинцы, – наглядный тому пример. Мы будем и дальше развивать опыт подобной коммуникации», – отмечает исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ Липецкой области Никита Путилин.