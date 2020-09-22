Грязинский студент завоевал золото на чемпионате WorldSkills Russia

Подведены итоги самого масштабного за всю историю движения финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Церемония закрытия прошла накануне в Москве. Участники, вошедшие в состав региональной сборной, наблюдали за происходящим в Липецком индустриально-строительном колледже, на базе которого и проходили состязания по различным компетенциям, сообщили в управлении образования и науки региона.

Первенство проходило с 6 по 21 сентября по всей стране в дистанционно-очном формате. В результате нацфинал WorldSkills Russia – 2020 стал самым масштабным чемпионатом в истории не только российского, но и мирового движения Ворлдскиллс, собрав более 3 тысяч участников.

Липецкую область в Национальном чемпионате представляли 33 конкурсанта. Это студенты колледжей и техникумов, а также школьники, которые обучаются в учреждениях дополнительного образования. За победу они боролись в 28 компетенциях.

Студент Грязинского технического колледжа Алексей Ливадный завоевал золотую медаль в компетенции «Фрезерные работы». Еще восемь юных липчан удостоены «Медальона за профессионализм». Его вручают за достижение на чемпионате результата выше среднего в своей компетенции. Медальон придает участнику статус призера соревнований.

В рамках Национального чемпионата была запущена интерактивная карта болельщиков, которая будет действовать и дальше. Участников чемпионата поддерживало 130 тыс. человек. Клубы болельщиков были организованы в 62 регионах России. Клуб болельщиков Липецкой области вошел в пятерку лучших.

Финал национального чемпионата по профессиональному мастерству ежегодно проводится в рамках реализации национального проекта «Образование». Ключевая цель таких чемпионатов – обеспечение экономики страны квалифицированными специалистами, готовыми выполнять задачи нового уровня, что входит в число основных приоритетов государства.

«Повышение престижа рабочих профессий, качества профессиональной подготовки рабочих кадров и дальнейшее совершенствование их компетентности способствует притоку профессионалов в реальный сектор экономики как региона, так и страны в целом», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.