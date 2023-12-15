Грязинский технический колледж станет базовым учебным заведением для ОЭЗ «Липецк». Генеральный директор управляющей компании особой экономической зоны Александр Базаев и директор учебного заведения Ирина Савишина подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает профориентацию студентов, практику на производствах, привлечение специалистов предприятий к работе в экзаменационных комиссиях.

Учащиеся будут получать информацию о свободных вакансиях на заводах особой экономической зоны, писать курсовые и дипломные работы в соответствии с профилем предприятий. ОЭЗ, в свою очередь, окажет содействие в трудоустройстве на заводы наиболее компетентным и талантливым выпускникам колледжа. Пока это касается будущих сварщиков, операторов станков с ЧПУ, электромонтеров.

«Наша общая перспектива – сделать Грязинский технический колледж базовым учебным заведением особой экономической зоны. Мы готовы максимально вовлекать в этот процесс предприятия, которые действуют на территории ОЭЗ. Специалисты заводов обладают уникальными, достаточно серьезными профессиональными компетенциями и будут делиться ими со студентами», – отметил Александр Базаев.

Директор ГТК Ирина Савишина рассказала о внесении в учебную программу нового образовательного модуля. Он будет связан с обучением студентов технологии аргонодуговой сварки. Именно этот вид сварки используют специалисты завода «Гермес-Липецк», где проходят стажировку студенты и преподаватель Грязинского колледжа. «Наши студенты сейчас заканчивают обучение, некоторые из них уже имеют гарантии трудоустройства. Педагог также приобрел на «Гермес-Липецк» новые компетенции, которыми в ближайшее время поделится с учащимися. Сотрудничество с ОЭЗ «Липецк» не ограничивается только одним предприятием. Разные компании уже выразили намерение в приобретении для нас оборудования, инструментов, расходных материалов, электронных учебно-методических комплексов. Это только начало, у нас много планов в дальнейшем», – поделилась Ирина Савишина.

Грязинский техколледж и ОЭЗ «Липецк» выстроили эффективные партнерские отношения до подписания официального соглашения. Агентством инвестиционного развития Липецкой области был разработан план совместных мероприятий. Уже организовано несколько встреч студентов с представителями компаний-резидентов, цикл внеклассных мероприятий с учащимися, скорректирована образовательная программа, проведены экскурсии на производства.

В ближайших планах – дни открытых дверей для студентов и их родителей с участием резидентов ОЭЗ, продолжение стажировок и обучения на предприятиях, совершенствование базы мастерских и учебных классов, содействие в трудоустройстве выпускников на заводы лучшей в России особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк».