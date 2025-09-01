Грязинский технический колледж укрепляет статус кузницы кадров для предприятий ОЭЗ «Липецк»

Генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Александр Базаев принял участие в торжественной линейке в честь начала нового учебного года в Грязинском техническом колледже. В этом году в учебное заведение поступило рекордное количество первокурсников – более 300 человек. Тогда как 2 года назад их было вполовину меньше. Сегодня в ГТК готовят студентов по восьми специальностям и профессиям. В том числе, обучают будущих сварщиков, электромонтеров и операторов станков с программным управлением. Данные направления востребованы на предприятиях особой экономической зоны.

В мероприятии также приняли участие представители предприятий-резидентов особой экономической зоны, которые сотрудничают с ГТК. Это техник по сварке завода «Гермес-Липецк» Юрий Кочкин и ведущий специалист по подбору персонала компании «Ви Фрай» Анастасия Зольникова. Они выразили готовность принимать студентов на практику с последующим трудоустройством, подчеркнув высокий уровень их подготовки.

Сотрудничество между Грязинским техническим колледжем и ОЭЗ «Липецк» было официально закреплено соглашением в декабре 2023 года, в результате чего ГТК получил статус базового учебного заведения экономической зоны. За время партнерства были реализованы совместные мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы колледжа, проведены конкурсы профмастерства, студенты и выпускники были трудоустроены на предприятия ОЭЗ. На базе колледжа открыли учебно-производственный комплекс, где студенты получают необходимые навыки работы с оборудованием.

ОЭЗ «Липецк» выстраивает системную работу с целым рядом ведущих вузов страны, включая МИСИС, Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского, Воронежский институт высоких технологий, ЛГТУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана. Только в 2024 году более 130 студентов прошли производственную практику на заводах особой экономической зоны.