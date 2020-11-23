Грязинское вагоноремонтное предприятие благодаря участию в нацпроекте существенно улучшило показатели

Акционерное общество «Вагоноремонтное предприятие Грязи» в июне этого года стало участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». С помощью специалистов Регионального центра компетенций в короткие сроки была создана рабочая группа проекта при непосредственном участии сотрудников и руководителя предприятия.

Основными задачами стали сокращение времени протекания процессов, сокращение уровня запасов в незавершенном производстве, сокращение оборачиваемости запасов и увеличение выработки продукции в смену. «Повышение производительности труда – мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Для начала на предприятии навели порядок по системе 5S. Провели расчет эффективности работы оборудования, определили узкие места. В результате проделанной работы через шесть месяцев реализации проекта время протекания процесса уменьшилось на 11%, запасы в незавершенном производстве сократились на 20%, оборачиваемость запасов – на 25%, а выработка изделий в смену увеличилась на 10%.

«Вагоноремонтное предприятие – интересный объект с очень сложным производственным процессом. В совместной работе с его сотрудниками мы достигли хороших результатов. На сегодняшний день благодаря национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» нам удалось усовершенствовать условия труда, добиться увеличения производительности, да и просто навести порядок с оборудованием, с продукцией и минимизировать количество брака», – отметил директор Регионального центра компетенций Александр Вартанян.