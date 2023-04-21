Не совсем обычные посетители побывали в районной библиотеке на выставочной экспозиции «Музей хлеба». Они приехали из деревни Коробовка Грязинского района: Сергей Камилевич Ларин с супругой Валентиной Александровной. С ними была также жительница села Хворостянка, в прошлом учительница, Нина Алексеевна Копцева.

Приехали, как они сами признались, специально. Заинтересовались Ларины, как выяснилось, одной из экспозиций, о которой узнали от родственников, а также из информации в Интернете.

Они предварительно так и сообщили по телефону: их интересует экспозиция №5.

Да, в музее есть такая. Она переносит посетителей в эпоху сплошной коллективизации, которая, как известно, не обошлась без перегибов.

Для эстетической наглядности здесь оформлено окно с подсветкой, фотографии, копии документов, есть кусочек колючей проволоки. А на фотографиях — лица представителей целой семьи. Это семья Лариных, на долю которой в те нелегкие годы выпали тяжелые испытания. Семья была признана кулацкой и попала под маховик репрессий. Рассказ о «черных днях» Лариных из далекого прошлого, как правило, не оставляет ни слушателей (а в отделе краеведения районной библиотеки есть подробный материал о судьбе этой семьи), ни посетителей музея равнодушными.

И вот познакомиться с этой экспозицией приехали, как выяснилось, родственники раскулаченной семьи. На одной из фотографий Сергей Камилевич тут же узнаёт свою маму — Анну Гавриловну Ларину. Только тогда она была глухонемым подростком, и родные звали её Нюсей.

Нелегкая судьба у этой женщины и её старшего брата Василия Гавриловича Ларина. Трудна и горька их доля в то страшное лихолетье.

Посетителям демонстрируется видеролик на тему политических репрессий 30-х годов, где в качестве примера фигурирует репрессированная семья Лариных. У супруги Сергея Камилевича наворачиваются слезы на глазах…

В разговоре выяснилось, что судьба Лариных в принципе уже известна родственникам. Приехать их заставило, то, что в Добринке, в музее хлеба сохранено главное — память об их близких.

— Нам это очень приятно, — с благодарностью говорит Сергей Камилевич.

Экскурсанты признались, что и музей им очень понравился. Они не ограничились лишь просмотром видеоролика. С большим интересом выслушали, например, рассказ о князе Л. Д. Вяземском, его образцовом ведении хозяйства. Прошлись по всей экспозиции, посмотрели на предметы старины. В.А. Ларина, в прошлом сама библиотечный работник, считает, что музей хлеба в Добринке очень интересен и хорош. Всё здесь, по ее словам, красиво и гармонично, есть, на что посмотреть.

Нина Алексеевна Копцева, приехавшая вместе с Лариными, заинтересовалась ещё одной страницей истории нашего района, воплощенной в музейной экспозиции. Это другой персонаж эпохи коллективизации, тоже репрессированный, но потом реабилитированный — легендарный председатель колхоза имени Ильича Г.К. Краснов. Нина Алексеевна — землячка этого героя, родом из нашего добринского села Новочеркутино. И как педагог она оставила в качестве пожелания очень приятную для библиотеки запись: «Спасибо за организацию музея хлеба. Желаю дальнейшего развития. Приобщайте больше детей нашего района к историческим истокам, развивайте в них чувство гордости за наших предков, чтобы дети берегли наше настоящее и думали о хорошем будущем!..».

К слову, школьники — самые частые гости музея. И младшие, и старшеклассники. А в дни каникул они приезжают сюда целыми группами.