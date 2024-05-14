Липецкая область продолжает работу в федеральном пилоте по трудоустройству студентов по специальности. С ректорами региональных вузов встретился губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По словам руководителей липецких вузов, процент трудоустройства выпускников высокий. Лидер областного рейтинга – ЛГТУ: по специальности работают 80%. При этом на встрече отмечалось, что система мониторинга трудоустройства требует корректировки. Следует уточнить понятие «работа по специальности». Так, в списках не учитывается процент самозанятых, женщин в декрете и мужчин, ушедших в армию. Регион обратится в Минтруд РФ.

«Нужно усилить Центры карьеры при университетах. Специалисты должны работать с каждым выпускником: регулярно организовывать встречи с работодателями, помогать с поиском стажировок и трудоустройством, отслеживать карьерный путь студентов после окончания университета. Наша цель – трудоустроить всех липецких выпускников вузов и колледжей по специальности», – комментирует губернатор Игорь Артамонов.

Руководству вузов губернатор рекомендовал включаться в госпрограммы и обновлять материально-техническую базу. Это поможет привлечь ещё больше абитуриентов. В частности, липецкий филиал РАНХиГС уже выиграл грант – 98 миллионов рублей – на капремонт общежития и обновление учебного корпуса.