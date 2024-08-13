Команда администрации Долгоруковского района будет усилена. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время своей рабочей поездки в муниципалитет.

Игорь Артамонов представил нового заместителя главы района – Андря Тимохина. На него же будут возложены обязанности исполняющего главы муниципалитета. Андей Тимохин уже более 10 лет на госслужбе, последнее место работы – заместитель начальника управления делами правительства Липецкой области.

Вторым заместителем главы Долгоруковского района впоследствии станет Юрий Петрухин. Это ветеран СВО, уроженец Долгоруковского района.

«Сегодня обсудили ряд накопившихся проблем. Недостаточно эффективно выстроена работа с добровольцами, желающими служить по контракту. Также нужно перестроить работу в сфере дорожного строительства и усилить контроль качества. И ещё есть ряд проблем, вызывающих жалобы от жителей. Коллегам поставлена задача по скорейшему исправлению накопившихся в районе проблем. Уверен, что они с ней справятся», – прокомментировал губернатор Игорь Артамонов.