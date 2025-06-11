Губернатор Игорь Артамонов отметил работу липецких земледельцев в своём ежегодном отчёте

Губернатор Игорь Артамонов подчеркнул важность работы аграриев и их вклад в развитие региона, выступая с ежегодным отчётом о деятельности правительства в областном совете депутатов. Глава региона напомнил, что в 2024 году область пережила сильные майские заморозки, режим ЧС, а потом ещё и засуху. Пришлось пересевать зерновые.

«2024 год стал настоящим испытанием для наших сельхозпроизводителей. Многие не верили в хороший урожай. Но наши земледельцы не просто спасли посевы, но и добились рекордных показателей. 507 тысяч тонн кукурузы и 355 тысяч тонн сои – это результат их самоотверженного труда, профессионализма и своевременной господдержки», – отметил губернатор.

Игорь Артамонов напомнил, что на компенсацию ущерба от заморозков сельхозпроизводителям было выделено 355 миллионов рублей. «Эта поддержка помогла аграриям оперативно восстановить посевы и минимизировать потери», – глава региона.

Разумеется, это получилось не без государственной поддержки. На компенсацию ущерба от заморозков сельхозпроизводителям Липецкой области было выделено 355 млн р.

Рассказывая об итогах АПК, губернатор поделился и планами. В этом году в сельском хозяйстве Липецкой области планируется запуск 18 крупных инвестпроектов. В их числе завод по переработке масличных, расширение производства дрожжей и переработки картофеля, новые фермы.

Также в этом году в региональном АПК должны создать 1600 новых рабочих мест. Параллельно решается вопрос о том, кто будет на них работать в будущем. Для этого в 2025 году откроются ещё 11 агротехклассов – в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Плюсом к 18 уже созданным. В Липецком и Становлянском округах такие классы появятся впервые.

Ребята будут углублённо изучать биологию, химию, математику, физику и знакомиться с инновационным сельским хозяйством на предприятиях региона. А работающие в агротехклассах педагоги будут получать +30 тыс. р. в месяц за ведение профильных предметов.