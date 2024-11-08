Завершается строительство нового корпуса Введенского геронтологического центра. В нём будет 50 койко-мест с учетом всех современных требований к нормам жилых помещений, доступной среде и противопожарным системам безопасности. Здание будет оборудовано системой «Умный дом». Она проследит за безопасностью, включит свет или телевизор, поможет вызвать сотрудника. Кровати будут многофункциональными, а на первом этаже уже смонтирована система подъёма и перемещения. Она позволит легко ухаживать за лежачими подопечными.

В здании будет четыре этажа, включая цокольный. Дополнительный коечный фонд позволит принять в центре новых подопечных с размещением не более двух человек в комнате.

Строительство жилого корпуса ведется по нацпроекту «Демография».

«Такого объекта в социальной сфере Липецкой области еще не было. Новый корпус Введенского геронтологического центра строится рекордными темпами. Он станет самым современным и функциональным объектом соцзащиты в нашем регионе», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.