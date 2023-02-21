Губернатор Липецкой области в своем телеграм-канале прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному Собранию.

‒ Только что закончилось послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Но я бы сказал, что и всему миру. Тут каждый услышал что-то свое, только ему предназначенное. Вся страна – о задачах, стоящих перед нацией. Дальнейшее развитие социальной сферы, промышленности, перестройка экономики. И очень важные, на мой взгляд, изменения в образовании. Они давно назрели. Стране нужны специалисты во всех отраслях, ‒ написал Игорь Артамонов.

Он отметил, что с коллегами-губернаторами они услышали четкие задачи, стоящие перед ними. В частности, работа над реализацией национальных проектов в новых условиях, содействие бизнесу, готовому вкладываться в Россию, и помощь участникам СВО и их семьям.

‒ Институт кураторов у нас уже работает. Более 9000 заявок выполнили. Но завтра же еще раз обсудим его работу, что и где надо усилить, ‒ отметил губернатор. ‒ Ну и наши заокеанские партнеры свои сигналы получили. Уверен, что послание Владимира Путина сегодня на первых строчках всех мировых новостей. И заголовки там нужны понятные каждому. Что-то вроде: «Не лезьте к России», ‒ добавил Игорь Артамонов.