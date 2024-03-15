Заседание антинаркотической комиссии Липецкой области прошло в правительстве региона под председательством губернатора Игоря Артамонова. Были заслушаны основные показатели оценки наркоситуации в Липецкой области по итогам 2023 года, а также доклад о мерах профилактики употребления наркотиков среди студентов и старшеклассников.

В регионе по сравнению с прошлым годом на 11% снизилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На 6,9% сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений в этой категории. Из незаконного оборота изъято более 82,5 кг наркотиков.

В школах и вузах региона проводится социально-психологическое тестирование, с помощью которого специалисты выявляют вероятность вовлечения молодежи в так называемое рисковое поведение. В 2023 году в таком тестировании приняли участие более 68 тысяч старшеклассников и студентов. Медики региона проводят среди тех, кто по результатам тестирования попадает в группу рискованного поведения, профилактические осмотры, а педагоги-психологи занимаются по авторским психологическим программам.

«Предлагаю работать еще более адресно, сделать эффективнее взаимодействие между МВД и управлением образования региона, — предложил Игорь Артамонов. — Считаю, что необходимо выявлять учебные заведения с наибольшим количеством студентов в группе риска, уделять им повышенное внимание. Повышать правовую грамотность нашего населения».