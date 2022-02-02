Решение принято в ходе тайного голосования на региональной партийной конференции

2 февраля в Липецке состоялась отчетно-выборная конференция регионального отделения партии «Единая Россия», она прошла при строгом соблюдении норм санитарной безопасности.

Участие в конференции приняли депутат Госдумы Татьяна Дьяконова, сенатор Оксана Хлякина, главный федеральный инспектор Олег Снежков, члены регионального политсовета партии, секретари местных отделений.

«Три года пройдены достойно, хотя пришлось столкнуться с тяжелейшими вызовами, — сказал Игорь Артамонов. — Хочу поблагодарить всех коллег за работу. Мы сумели добиться серьезных результатов по всем направлениям партийной деятельности. В основе нашей работы – благополучие человека. И мы должны помнить об этом постоянно и делать все для того, чтобы повысить уровень жизни, уровень доходов жителей региона. Тогда и рейтинг «Единой России» будет на высоком уровне».

Единороссы детально познакомились с показателями и итогами работы за отчетный период. На это время активно велась реализация национальных и связанных с ними партийных проектов, успешно пройдены две крупные избирательные кампании. Волонтерский опыт липецких единороссов по оказанию помощи детям медиков в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, а также по выдаче сертификатов вакцинации признан одним из лучших в стране и широко растиражирован в России.

В ходе тайного голосования делегаты единогласно вновь избрали Игоря Артамонова секретарем регионального отделения «Единой России».

Также на конференции утвердили новый состав регионального политсовета, его президиума и региональной контрольной комиссии. В ходе конференции были награждены активисты Партии и волонтеры.