Губернатор региона Игорь Артамонов провёл встречу с председателем Общественной палаты Липецкой области Еленой Гончаровой. Обсуждалась экологическая повестка и деятельность военных волонтёров.

Липецкие общественники активно помогают бойцам за ленточкой. В частности, на счету члена Общественной палаты Александра Чернова 37 поездок в зону СВО и более 100 тонн доставленного гуманитарного груза. Вячеслав Телин выезжал за ленточку 22 раза и отвез туда более 35 тонн гумпомощи. Аналогичное количество поездок — у заместителя руководителя организации Андрея Трофименкова, он доставил бойцам 30 тонн необходимых бойцам предметов быта, экипировки и техники. Елена Гончарова также рассказала о работе координационного совета военных волонтёров, который работает в Липецке с ноября 2022 года. На его базе проходит сбор всех заявок бойцов, это позволяет выполнять их оперативно и точечно. Также губернатор и руководитель Общественной палаты региона обсудили возможность проведения в Липецкой области Форума волонтёров СВО, на котором добровольцы смогут обменяться лучшими практиками помощи участникам спецоперации.

Кроме того, на встрече отмечалось, что необходимо объединить усилия руководителей особо охраняемых природных территорий Липецкой области для эффективного обеспечения их экологической безопасности. «Общественная палата региона — это площадка для встреч представителей некоммерческих организаций, бизнеса, власти и активных граждан. Вместе они участвуют в разработках законопроектов, программ социально-экономического развития, предлагают свои инициативы по развитию нашего субъекта. Это формирует разносторонний взгляд на решение общественно значимых задач», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.