В преддверии 9 Мая губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками СВО, а также родственниками погибших героев специальной военной операции в липецком филиале Фонда «Защитники Отечества».

Петру Кирилловичу Толканеву сейчас 99. Петр Кириллович прошёл всю войну пулеметчиком, Победу встретил в госпитале. Имеет награды. Воспитал четверых детей, 13 внуков и две праправнучки. Софье Семеновне Голынской 19 мая исполнится 104. С 18 лет она была медицинской сестрой, прошла Сталинград, воевала на четырех фронтах. Сдавала для солдат кровь, победу встретила в Австрии. После войны еще два года выхаживала раненых.

На встрече были и участники СВО, Дмитрий Богданов и Артем Паракшеев. У них большие планы на будущее, хотят учиться и работать в Липецкой области. Были и родители погибших участников СВО. Ольга и Сергей Семянниковы. Их сын Никита Семянников командовал разведвзводом, ценой своей жизни спас товарищей в августе 2023 под Херсоном. Посмертно награжден Орденом Мужества. Сын Надежды Васильевой Денис погиб под Луганском. Погиб геройски, представлен к Ордену мужества посмертно.

«Низкий поклон каждому, кто жертвует собой, защищая Родину. Ветераны Великой Отечественной подарили нам жизнь. Участники СВО сегодня борются за мир и справедливость. Рядом с нами герои разных поколений. Их мужество и благородство — пример для каждого из нас. Поздравляю вас с самым нашим главным праздником! Мира вам всем и здоровья», — поздравил собравшихся Игорь Артамонов.