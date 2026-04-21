Губернатор Липецкой области и глава Минстроя России обсудили развитие инфраструктуры ЖКХ и внедрение ИИ в строительство

В Москве состоялась рабочая встреча министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Стороны обсудили ключевые направления развития строительной отрасли и сферы ЖКХ в регионе.

Особое внимание было уделено национальным проектам «Инфраструктура для жизни», «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». В их рамках в Липецкой области ведётся строительство девяти фельдшерско-акушерских пунктов и двух женских консультаций, а также модернизация коммунальных сетей.

Важной темой переговоров стало использование казначейских инфраструктурных кредитов. Этот финансовый механизм позволяет региону привлекать средства на развитие инженерных коммуникаций. В ближайшие два года благодаря этой поддержке будет направлен почти 1 млрд рублей на повышение качества водоснабжения для 170 тысяч жителей Липецкой области.

Также обсуждалось комплексное развитие территорий (КРТ). В регионе заключено 13 договоров КРТ, что открывает возможности для развития целых районов – с современным жильём, инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой.

Отдельным пунктом повестки стало применение искусственного интеллекта в строительной отрасли. Липецкая область выразила готовность стать пилотной площадкой для тестирования ИИ-решений в строительстве. В регионе уже есть наработки в этой сфере: от автоматизированной проверки проектной документации до интеллектуального сопровождения строек и оптимизации энергопотребления. Внедрение таких технологий позволит сократить инвестиционно-строительный цикл и повысить эффективность отрасли.

«Водоснабжение, теплосети, состояние коммунальной инфраструктуры – вопросы, которые требуют постоянного внимания. Благодаря поддержке Минстроя России мы планомерно решаем эти важные задачи – возводим социальные объекты, обновляем коммунальные сети, используем новые финансовые механизмы, чтобы наши города и сёла развивались, а качество жизни людей повышалось», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.