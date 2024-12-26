В правительстве Липецкой области прошла встреча губернатора региона Игоря Артамонова и начальника ЮВЖД Игоря Наталенко, который возглавил ведомство в декабре 2024 года. Было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между правительством Липецкой области и акционерным обществом «Российские железные дороги».

Во время встречи обсуждались вопросы развития и безопасности сетей железных дорог в регионе, их использования в туристических целях, а также новые проекты, в частности, предстоящее празднование 80-летнего юбилея Победы.

Юго-Восточная железная дорога продолжает успешно выполнять свою ключевую задачу — перевозку пассажиров. В 2023 году со станций области отправлено 1,5 млн пассажиров, и ожидается, что по итогам 2024 года эта цифра превысит 1,6 млн. Железная дорога обеспечивает высокое качество пассажирских перевозок, с уровнем выполнения графика более 99%. За последние три года на территории области введены в эксплуатацию новые пригородные поезда. В планах — обновление составов поездов дальнего следования, включая возможность применения модернизированных двухэтажных вагонов.

В рамках улучшения инфраструктуры завершен капитальный ремонт привокзальной площади в Липецке, а также реализованы меры по обеспечению безопасности на вокзале. На станции Грязи-Воронежские проведены работы по текущему ремонту тоннеля и капитальному ремонту пассажирской платформы. С июня 2023 года в целях развития внутреннего туризма запущен проект «Соединяя Черноземье» и поезд Липецк – Воронеж, маршрут с апреля продлен до станции Елец.

Запущены круизные туристические поезда из Москвы: «Две губернии» и «Вкус эпохи». Совместно с администрацией Ельца на железнодорожном вокзале создается туристско-информационный центр. В преддверии празднования 200-летия со дня рождения Л.Н. Толстого в ноябре 2024 года проведен первый рейс экскурсионного поезда с участием 50 школьников. Проект будет развиваться.

В следующем году наша страна отметит 80-летие Великой Победы. В подразделениях Юго-Восточной железной дороги будут отремонтированы комнаты боевой славы и музеи, а также приведены в порядок памятники и мемориалы. Запланированы поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. Один из поездов проекта «Соединяя Черноземье» будет оформлен в тематике увековечивания подвига русского солдата. Социальные учреждения дороги проведут комплекс праздничных мероприятий.

«Юго-Восточная железная дорога — важнейший партнер нашего региона, который ежегодно перевозит более полутора миллионов пассажиров, миллионы тонн грузов. Сегодня компания активно включается в развитие внутреннего туризма, создавая новые маршруты. Это еще одна прекрасная возможность проехать по стране и увидеть, какая она большая и красивая. Впереди нас ждет юбилей Победы, мы надеемся на новые совместные проекты. И, конечно, будем и дальше развивать инфраструктуру наших станций, вокзалов, ждем обновления поездов», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.