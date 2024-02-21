Торжественный приём ко Дню защитника Отечества прошёл в Липецке. Областные награды из рук губернатора региона Игоря Артамонова получили участники СВО, их родственники, сотрудники МЧС.

«Русские мужчины, защитники, на протяжении многовековой истории нашей страны не раз доказывали, что им нет равных. Мы видим это и сейчас. Сегодня в этом зале — те, кто не может оставаться в стороне, кто готов отдать свою жизнь за Родину. Родители тех, кто уже пожертвовал собой ради мира и правды. Хочу поздравить вас с наступающим праздником, поблагодарить за то, что в любой ситуации на вас можно рассчитывать», — поприветствовал гостей Игорь Артамонов.

Отцам участников СВО вручили медали «Отец солдата». Это награда общественного признания, учрежденная общественным движением «Отцы России». Ее вручают отцам, которые воспитали сыновей-героев. Сегодня медали вручили мужчинам-отцам, чьи сыновья проявили мужество, отвагу, самоотверженность и героизм при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции.