Площадку Липецкого тракторного завода посетил губернатор Игорь Артамонов. Здесь ведётся реконструкция здания, в котором откроется первый цех по производству сельскохозяйственной техники. Подводка коммуникаций уже завершена. В здании полностью заменили кровлю, подали отопление. Следующий этап — заливка полов, потом сюда доставят оборудование.

«Все работы идут по плану, делается ремонт, снаружи здание утепляется. Ждем основного этапа — запуска производства. Начнем с навесного сельскохозяйственного оборудования», — рассказал Игорь Артамонов.

В рамках первой очереди инвестор планирует запустить производство прицепной техники, локализацию со временем сделают максимальной.