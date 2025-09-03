Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в митинге памяти жертв трагедии в Беслане, прошедшем в Верхнем парке областного центра. Сегодня регион, как и вся страна, отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом.

«Эта дата навсегда останется в памяти как символ невосполнимой утраты и боли. Но вместе с тем — как напоминание о силе единства перед лицом зла. Сегодня мы склоняем головы в память о погибших. Выражаем поддержку их семьям и близким. Отдаём дань памяти героизму тех, кто спасал заложников ценой своей жизни», — отмечает Игорь Артамонов.

В мероприятии, по подсчётам организаторов, помимо руководителя региона приняли участие другие представители власти, силовых структур, ветеранских организаций, патриотических объединений, школьники. Память 334 человек, павших от рук террористов, почтили минутой молчания, возложением цветов, детских игрушек.