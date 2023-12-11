«На предприятии, расположенном в Липецке, трудится почти две тысячи человек. Мы заинтересованы в том, чтобы завод стабильно работал, чтобы сотрудники получали зарплату и не попадали под сокращение. Если со стороны региональных органов власти требуется помощь в организации производственного процесса и сопутствующих договоренностей, в частности, по инфраструктуре, мы готовы к диалогу», – отметил Игорь Артамонов.

Представители компании рассказали о планах по выпуску новых моделей холодильников и стиральных машин, а также о проектах R&D, в рамках которых ведётся сотрудничество с МИСИС по разработке добавки для повышения химической стойкости используемых материалов и со стартап-компанией «Сколково» – по замораживанию продуктов в магнитном поле. Кроме того, с ЛГТУ реализуется программа подготовки кадров с дополнительными курсами по тематике бытовой техники, и есть соглашение с МГТУ имени Н.Э. Баумана о летней практике для студентов 3-4 курсов.

АО «Ай Эйч ПИ Апплаенсес» – крупнейший в Европе завод с полным циклом производства холодильников, морозильников и стиральных машин. В Липецке предприятие появилось в 1993 году под названием «Стинол». Далее предприятие несколько раз меняло вывеску и собственников, пока в 2022-м его не приобрела турецкая компания Arcelik A. Ş. (Арчелик).