Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с новым руководителем «Молодой Гвардии «Единой России»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с представителями регионального отделения «Молодой Гвардии «Единой России». С сентября структуру в статусе возглавил ветеран СВО Даниил Перов.

«Парень прошёл Донецкое, Херсонское направление, имеет медаль Суворова. После демобилизации служил в МЧС. Знает, что такое долг и честь. Уверен, на него будут равняться. Поставил перед нашими молодогвардейцами конкретные задачи: поддержка семей наших бойцов и настоящая патриотическая работа с молодёжью. Без пафоса — просто говорить правду, показывать пример, проводить «уроки мужества», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На встрече с руководителем региона также присутствовали Данил Лотарев и Сергей Титов, студенты колледжей Усмани, члены «Молодой Гвардии», волонтёры. У каждого парня — по четыре командировки в Курскую область. Ребята участвовали в гуманитарных миссиях: помогали раненым бойцам, работали в госпиталях, доставляли гумгрузы мирным жителям. «Липецкая область в топ-3 регионов по участию молодёжи в таких миссиях. Это о многом говорит», — считает Игорь Артамонов.