Губернатор Липецкой области обсудил с лидером фракции «Новые люди» развитие предпринимательства и социальные инициативы

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл рабочую встречу с Алексеем Нечаевым, руководителем фракции «Новые люди» в Государственной Думе РФ. В ходе беседы стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах поддержки малого и среднего бизнеса, развития социального предпринимательства и реализации молодёжных инициатив.

Также уделили внимание инициативам, направленным на улучшение качества жизни в регионе.

«Липецкая область – регион с мощным промышленным потенциалом, и мы заинтересованы в том, чтобы бизнес здесь развивался динамично, а люди получали новые возможности», – отметил Игорь Артамонов.

В Липецкой области успешно работают социальные предприятия. Обсуждалась возможная поддержка подобных проектов в том числе и со стороны партии «Новые люди» через федеральные гранты.

Фракция «Новые люди» известна активной работой с молодёжью, включая программу развития молодёжного предпринимательства «Я в деле». Она реализуется при поддержке Минобрнауки РФ, Минпросвещения РФ и Росмолодёжи. Участниками стали 2 800 студентов Липецка, которые разработали 400 проектов. Наставниками выступили 120 человек. Также программе «Я в деле» помогают 50 состоявшиеся липецких предпринимателей и четыре региональных вуза. Липецкие команды неоднократно занимали призовые места на федеральном уровне. Например, в 2023 году второе место заняла команда, разработавшая компьютерную игру для помощи в реабилитации людям после травм.

По инициативе партии «Новые люди» и при поддержке Президента России реализуют проект «Школа полного дня», направленный на софинансирование общеобразовательных школ предпринимателями-меценатами. В школе №47 Липецка запущен пилот проекта – открыты 16 бесплатных кружков и закуплено новое оборудование. В рамках проекта также запланировано обучение педагогического состава школы.