Губернатор Липецкой области поздравил матушку Серафиму из Ратчино с присвоением звания «Мать-героиня»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил село Ратчино Добровского округа, где поздравил Саяханум Османову – матушку Серафиму – с присвоением почётного звания «Мать-героиня».

Семья Османовых переехала в Липецкую область из Ставропольского края больше 20 лет назад. Супруг Саяханум – отец Онисим – настоятель местного храма. В их семье воспитываются десять детей.

Матушка Серафима не только заботится о большом домашнем хозяйстве, но и активно участвует в общественной жизни села. Она организует православные концерты в местном Доме культуры, занимается с детьми в православной школе и является участником волонтёрского движения.

«Благодарю матушку Серафиму за её добрые дела и пример, который она подаёт молодёжи. Желаю счастья ей и всей её семье», – отметил глава региона.

Напомним, звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей, и является одной из высших государственных наград.​​​​​​​​​​​​​​​​