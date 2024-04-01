Около 60 тысяч жителей Липецкой области приняли участие в голосовании за объекты благоустройства. Сегодня свой голос отдал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он выбрал создание аллеи вдоль реки Липовка в Липецке. Проект предполагает объединение пешеходной зоны вдоль Липовки с набережной реки Воронеж.

«Всех жителей региона призываю не оставаться в стороне, выбрать пространства для благоустройства. Национальный проект «Жилье и городская среда» за пять лет уже помог сделать комфортнее 742 общественных пространства региона. Это механизм, в котором каждый житель области своим решением меняет пространство вокруг», — прокомментировал Игорь Артамонов.

Всего же в этом году на платформе 48.gorodsreda.ru на голосование выставлено 61 пространство в восьми городах в Липецкой области. Участвуют Липецк, Елец, Грязи, Усмань, Лебедянь, Данков, Чаплыгин, Задонск. По итогам голосования будет отобрано 27 территорий, которые набрали наибольшее количество голосов. В каждом городе будет свой рейтинг победителей. В Липецке 10 территорий будет признано победителями, в Ельце — пять, и по две территории в Лебедяни, Усмани, Задонске, Грязях, Чаплыгине и Данкове.

По информации на 1 апреля в Грязях пальму лидерства удерживает сквер Новорожденных, в Данкове с большим отрывом лидирует многофункциональная спортивная площадка на ул. Полевой (первый этап его благоустройства начнется в этом году), в Ельце лидирует второй этап преображения площади в районе ДК Железнодорожников (первый этап его благоустройства начнется в этом году). В Задонске предварительный лидер — второй этап благоустройства сквера «Южный» по ул. Запрудная. В Лебедяни люди активно голосуют за второй этап благоустройства Городского парка, в Липецке с первого дня активнее всего люди голосуют за территорию в районе пруда, расположенного между жилыми районами пос. Сырский Рудник и мкр. Елецкий, в Усмани с большим отрывом лидирует сквер «Центральный» на пл. Ленина, в Чаплыгине — сквер по ул. Л.Толстого.

Общественные пространства, которые наберут больше всего голосов, преобразятся в 2025 году. На объектах, которые жители региона выбрали в прошлом году, уже приступают к работам по преображению. В этом году Всероссийское голосование стартовало 15 марта в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Все жители старше 14 лет могут выбрать по одному объекту до 30 апреля.