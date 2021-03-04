Сегодня в Липецке, на праздничном концерте в Областном центре культуры, женщин с наступающим 8 марта поздравил губернатор Игорь Артамонов.

Руководитель региона не стал изменять традиции и третий год подряд взял в руки саксофон.

Вместе с Липецким государственным духовым оркестром Игорь Артамонов исполнил мелодию из песни «Половина сердца» Леонида Агутина.

Видео уже появилось в его Инстаграм.

“С наступающим праздником 8 Марта. В жизни каждого мужчины есть женщина, которая эту жизнь изменила. И мы навсегда отдаём ей половину сердца. Счастья, улыбок, света и любви вам, дорогие женщины”, – написал Игорь Артамонов.