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Делегация от участковых избиркомов Добринского района приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию избирательной системы Липецкой области.

Во дворце культуры «Сокол» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию избирательной системы Липецкой области.

С юбилеем организаторов выборов поздравили губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков, и.о. главного федерального инспектора по Липецкой области Полномочного представителя Президента Российской Федерации Константин Дьяченко, а также председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов.

Руководители региона вручили областные награды членам и сотрудникам избиркомов, отметив добросовестный труд, успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний на территории Липецкой области, значительный вклад в развитие избирательной системы Российской Федерации.

Ведомственными наградами организаторов выборов Липецкой области в честь юбилея наградил председатель регионального избиркома Сергей Елманов.

Среди награждённых был и представитель Добринского района Николай Власов, заместитель председателя участковой избирательной комиссии № 04-40. За успешную работу при подготовке и проведению избирательных кампаний ему объявлена благодарность ЦИК РФ.