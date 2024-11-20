До трёх млн рублей увеличена губернаторская выплата для педиатров в Липецкой области. Деньги получат врачи, впервые трудоустроившиеся в больницы или поликлиники региона. О таком решении сообщил сегодня губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время прямой линии.

«В регионе действуют самые разные меры поддержки для медиков. Это, в том числе, компенсация аренды жилья. Программа «Губернаторские полтора миллиона». С этого года она распространяется и на медиков из частных клиник. А для докторов медицинских наук у нас появилась выплата в пять миллионов рублей. Два таких специалиста уже приехали к нам из федеральных центров, они проводят сложнейшие операции на сердце и спасают жизни», — прокомментировал Игорь Артамонов.

Он добавил также, что прямо сейчас решается вопрос о том, где будет расположен первый в регионе медвуз, который откроется уже осенью. Ведутся переговоры с будущими преподавателями, их будут приглашать и из федеральных центров.