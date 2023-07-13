Изменён список категорий, по которым врачи в Липецкой области могут получить «Губернаторские полтора миллиона». Мера поддержки расширена по предложению руководителя региона Игоря Артамонова. Инициативу сегодня поддержал областной парламент.

Теперь выплата доступна медикам, которые в период пандемии коронавируса были студентами-ординаторами и при этом привлекались для работы в государственные медучреждения региона. После получения диплома право на 1,5 губернаторских миллиона эти специалисты утратили, так как уже работали в больницах и поликлиниках области. А выплата положена только впервые трудоустроившимся в регионе врачам.

«Эти специалисты хорошо себя зарекомендовали и хотят продолжить свою деятельность в медучреждениях региона. Считаем, что будет правильно поддержать этих специалистов. Наша медицина и жители области очень нуждаются в таких докторах», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Напомним, что претендовать на получение 1,5 миллионов рублей по губернаторской программе в Липецкой области могут врачи дефицитных специальностей, впервые трудоустроившиеся в государственные медорганизации региона, и не обучавшиеся в вузе по договору о целевом обучении.