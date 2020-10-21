Гудаловку в Грязинском районе присоединят к Плеханово

В Грязинском районе территория деревни Гудаловка присоединяется к селу Плеханово. Это решение обусловлено фактическим слиянием двух населенных пунктов. Жители Гудаловки проживают на территории села Плеханово. В деревне нет недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности физическим и юридическим лицам, а также земельных участков, предоставленных для строительства или ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.

Сегодня комитет по государственному устройству и местному самоуправлению Липецкого облсовета рассмотрел и одобрил законопроект «Об упразднении населенного пункта деревня Гудаловка сельского поселения Плехановский сельсовет Грязинского муниципального района Липецкой области и присоединении его территории к территории существующего населенного пункта». Кроме того, в связи с присоединением наименование упраздняемого населенного пункта исключается из законов «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области» и «Об административно-территориальном устройстве Липецкой области и порядке его изменения».

– Решение об упразднении деревни Гудаловка и ее присоединении к селу Плеханово было вынесено на публичные слушания. Местные жители его поддержали, – отметил вице-спикер Липецкого облсовета, председатель комитета по госустройству и местному самоуправлению Владимир Загитов.

Окончательное решение по представленным законопроектам парламентарии примут на ближайшей сессии Липецкого облсовета, которая состоится 29 октября.