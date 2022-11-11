Четвёртую партию гуманитарного груза для участников специальной военной операции и жителей Донбасса собирают в Талицком Чамлыке.
Пунктом сбора выступает местный сельсовет. Об этом говорит и объявление на его двери. Глава администрации этого поселения Владимир Валентинович Сатин, никого не дожидаясь, первый груз доставлял лично до приграничной зоны, одним словом, до того места, куда можно было проехать.
— Самыми первыми на призыв помочь нашим бойцам и жителям Донбасса, — рассказывает сотрудница сельской администрации Анна Анатольевна Попова, — откликнулись супруги Татаринцевы Владимир Владимирович и Ольга Павловна. Глава семейства, являющийся депутатом районного Совета депутатов, привёз тогда огромную коробку сигарет, а его жена — медикаменты. Они уже в нескольких сборах участвовали, много вещей и продуктов передали. Также одной из первых была Александра Ивановна Варламова. Большую помощь оказали и оказывают сотрудники полиции — наш участковый Ларин Андрей Николаевич, его коллега Михайлов Николай Викторович. Ещё Сергей Ильич Ванюков со своими товарищами привезли большое количество из того списка, что мы опубликовали.
В числе активистов сотрудница администрации назвала и тракториста сельсовета Виктора Петровича Максимова, который участвует и в погрузке сбора, и вместе с супругой Светланой Васильевной принесли в помощь бойцам одежду, сладости, сигареты.
По словам Анны, сначала всё собирали «в тишине», ничего не фотографировали, только писали текст на своём сайте. Но не все это читали. «Картинки» с лицами земляков лучше повлияли. Стали фотографировать доставку груза. С одной стороны, как отчёт для тех, кто принёс, с другой — пример для других.
В одном из кабинетов сельсовета сейчас собирается четвёртая партия груза. Стоят коробки с тушёнкой, банки с домашним салом. В самой большой видны пачки чая, зубная паста… Кто-то принёс мешок (50 кг) риса. А Деменкова Ольга Степановна для детей Донбасса дарит игрушки. Детство у этих ребятишек украла война. И всё-таки жизнь продолжается. Маленьким девочкам нужны куклы, а мальчишкам — машинки.