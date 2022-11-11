Четвёртую партию гуманитарного груза для участников специальной военной операции и жителей Донбасса собирают в Талицком Чамлыке.

Пунктом сбора выступает местный сельсовет. Об этом говорит и объявление на его двери. Глава администрации этого поселения Владимир Валентинович Сатин, никого не дожидаясь, первый груз доставлял лично до приграничной зоны, одним словом, до того места, куда можно было проехать.

Депутат районного Совета депутатов В.В. Татаринцев самым первым откликнулся на призыв помочь бойцам.

— Самыми первыми на призыв помочь нашим бойцам и жителям Донбасса, — рассказывает сотрудница сельской администрации Анна Анатольевна Попова, — откликнулись супруги Татаринцевы Владимир Владимирович и Ольга Павловна. Глава семейства, являющийся депутатом районного Совета депутатов, привёз тогда огромную коробку сигарет, а его жена — медикаменты. Они уже в нескольких сборах участвовали, много вещей и продуктов передали. Также одной из первых была Александра Ивановна Варламова. Большую помощь оказали и оказывают сотрудники полиции — наш участковый Ларин Андрей Николаевич, его коллега Михайлов Николай Викторович. Ещё Сергей Ильич Ванюков со своими товарищами привезли большое количество из того списка, что мы опубликовали.

О.П. Татаринцева передала коробку с медикаментами.

В числе активистов сотрудница администрации назвала и тракториста сельсовета Виктора Петровича Максимова, который участвует и в погрузке сбора, и вместе с супругой Светланой Васильевной принесли в помощь бойцам одежду, сладости, сигареты.

По словам Анны, сначала всё собирали «в тишине», ничего не фотографировали, только писали текст на своём сайте. Но не все это читали. «Картинки» с лицами земляков лучше повлияли. Стали фотографировать доставку груза. С одной стороны, как отчёт для тех, кто принёс, с другой — пример для других.

О.С. Деменкова дарит ребятишкам Донбасса игрушки. Детство у детей должно продолжаться.

В одном из кабинетов сельсовета сейчас собирается четвёртая партия груза. Стоят коробки с тушёнкой, банки с домашним салом. В самой большой видны пачки чая, зубная паста… Кто-то принёс мешок (50 кг) риса. А Деменкова Ольга Степановна для детей Донбасса дарит игрушки. Детство у этих ребятишек украла война. И всё-таки жизнь продолжается. Маленьким девочкам нужны куклы, а мальчишкам — машинки.