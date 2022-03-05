Депутаты Липецкого горсовета Вера Урываева и Екатерина Пинаева, представители регионального отделения «Союза женщин России», лично передали гуманитарную помощь, которая была собрана в головном офисе регионального отделения жителям Донбасса, прибывшим в наш регион. А для детей устроили праздник с участием аниматоров.

В оздоровительно-реабилитационный центр «Клен» депутаты привезли предметы личной гигиены для взрослых и детей, спортивную одежду для школьников, домашнюю одежду, книги, канцтовары, антибактериальные средства. Гуманитарную помощь собирали в пунктах сбора, которые организовало региональное отделение «Союз женщин России» в Липецком, Елецком, Добровском, Долгоруковском, Данковском, Воловском, Хлевенском и других районах.

В преддверии Международного женского дня от женщин Липецкой области с наилучшими пожеланиями и поздравлениями жительницам Донбасса подарили цветы.