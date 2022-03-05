Депутаты Липецкого горсовета Вера Урываева и Екатерина Пинаева, представители регионального отделения «Союза женщин России», лично передали гуманитарную помощь, которая была собрана в головном офисе регионального отделения жителям Донбасса, прибывшим в наш регион. А для детей устроили праздник с участием аниматоров.
В оздоровительно-реабилитационный центр «Клен» депутаты привезли предметы личной гигиены для взрослых и детей, спортивную одежду для школьников, домашнюю одежду, книги, канцтовары, антибактериальные средства. Гуманитарную помощь собирали в пунктах сбора, которые организовало региональное отделение «Союз женщин России» в Липецком, Елецком, Добровском, Долгоруковском, Данковском, Воловском, Хлевенском и других районах.
В преддверии Международного женского дня от женщин Липецкой области с наилучшими пожеланиями и поздравлениями жительницам Донбасса подарили цветы.
- Милые наши, добрые, милосердные, спасибо каждой из вас за отзывчивость и участие в сборе гуманитарной помощи. Сегодня слоган «Союза женщин России» — «Наша сила в единстве» — актуален как никогда, — отметила депутат горсовета, председатель Липецкого отделения «Союза женщин России» Вера Урываева.