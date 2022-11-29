Партия гуманитарной помощи, собранная сотрудниками ОПФР по Липецкой области, доставлена мобилизованным липчанам. Сейчас наши земляки находятся во временном пункте боевого слаживания во Владимирской области.

Сотрудники регионального отделения ПФР поддерживают всероссийское движение помощи нашим военнослужащим и принимают участие в добровольном сборе средств. На часть собранных средств для мобилизованных закупили теплые костюмы, сапоги, рюкзаки, термосы, газовые горелки, термобелье, дождевики, рации и другие необходимые вещи для военнослужащих.

Гуманитарную помощь во Владимирскую область сопровождал заместитель управляющего ОПФР по Липецкой области Сергей Киценко. Он отметил: «Ребята были благодарны помощи, в эти сложные времена им очень нужна наша поддержка, не только гуманитарная, но и моральная. Мы будем поддерживать их и дальше. Своих не бросаем»