Хирурги БСМП №1 Липецка удалили пациентке 500-граммовую опухоль плеча. 71-летняя Валентина Викторовна из Липецкого района обратилась за помощью к врачам, когда новообразование на ее плече выросло почти с голову младенца. Таких размеров опухоль достигла за 20 лет. Делать операцию все эти годы женщина боялась. Но теперь липома мешала ей даже одеваться.

Удалял новообразование врач-хирург, заведующий хирургическим отделением, Антон Литвиненко. Операция прошла успешно. Доктор рассказал, что липома таких размеров в его практике до сих пор не встречалась. Удаленную опухоль отправили на гистологию. Анализы показали, что она доброкачественная.

Сейчас пациентка уже выписалась из стационара и чувствует себя отлично. Женщина благодарит врачей.