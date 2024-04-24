Челюстно-лицевые хирурги Липецкой области впервые выполнили микрохирургическую операцию по реконструкции лицевого нерва, который отвечает за работу мимической мускулатуры лица.

Пациентка с посттравматическим параличом лицевого нерва обратилась к специалистам Липецкой областной клинической больницы. Травма, исказившая лицо, произошла полтора года назад. И с тех пор это стало для женщины реальной трагедией. Исправить последствия травмы могло микрохирургическое вмешательство на нервах лица. Операция сложная и кропотливая. Делают подобные операции только в Центральном институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в Москве. В результате четырех часов филигранной работы челюстно-лицевым хирургом Сомовой М.М. и её ассистентом Самариной С.А. были созданы условия для восстановления работы мышц лица. Первая нейропластическая операция на лице в Липецкой области прошла успешно.

«Это станет значимым шагом в дальнейшем развитии пластической хирургии в регионе. Липецкие специалисты теперь не только борются за здоровье и жизни своих пациентов, но и улучшают качество их жизни, возвращая красоту», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.