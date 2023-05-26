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На очередной 25-ой сессии облсовета принято решение присудить областную премию имени Н.А. Семашко группе работников областной детской больницы: заведующему хирургическим отделением, детскому хирургу Евгению Панарину и заместителю главного врача по хирургии Сергею Раковскому. Размер вознаграждения 250 тысяч рублей.

Также утверждены кандидатуры на присуждение областной премии «Лучший практикующий врач». Ежегодно вручается три премии по 100 тысяч рублей каждая. В этом году ее получат:

Алексей Гостев, врач-хирург хирургического отделения областной клинической больницы;

Татьяна Сундеева, заведующая психоневрологическим отделением — врач — невролог областной детской больницы;

Наталья Чугунова, врач клинической лабораторной диагностики клинико — иммунологической лаборатории Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

В номинации «Лучший молодой врач» присуждены три премии, по 50 тысяч рублей каждая. Это вознаграждение вручат:

Руслану Алахмедову, сердечно-сосудистому хирургу отделения сосудистой хирургии областной клинической больницы;

Илье Симаненкову, врачу-онкологу 1-ого химиотерапевтического отделения областного онкологического диспансера;

Юрию Ярошенко, врачу – судебно-медицинскому эксперту областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Еще три врача удостоены областной премии «За достижения в профилактической работе». Ее размер 50 тысяч рублей. Ежегодно вручается три таких премии. По решению сессии данная награда присуждена:

Ирине Клевцовой – заместителю главного врача по медицинской части областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями;

Юлии Лузиной – врачу-педиатру Хрущевской врачебной амбулатории Липецкой районной больницы;

Ольге Телегиной — заведующему отделением охраны здоровья женщин и репродукции, врачу — акушеру — гинекологу областного перинатального центра.