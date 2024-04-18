Врачи Липецкой областной клинической больницы успешно прооперировали пациента с внутренним кровотечением из крупной селезеночной артерии. Уникальность операции в том, что она проводилась на пике кровотечения и была жизнеспасающей.

52-летний пациент был госпитализирован в хирургическое отделение Липецкой областной клинической больницы в конце прошлой недели с обострением хронического заболевания. Во время обследования у специалистов больницы появились подозрения на наличие аневризмы одной из крупных органных артерий. Было принято решение об хирургическом вмешательстве. Оказалось, что причина повреждения сосуда — хронический воспалительный процесс поджелудочной железы, который разъел сосудистую стенку. В результате дефект сосуда привел к внутреннему кровотечению.

Операция длилась около 6 часов. Кровотечение было остановлено. В настоящий момент пациент находится в палате реанимации, ему предстоит длительный этап лечения основного заболевания.

«Качество медицинской помощи в Липецкой области меняется. Жителям региона стала доступна помощь, которую раньше можно было получить только в федеральных центрах. Мы регулярно закупаем новое оборудование, работаем с кадрами, привлекаем новых специалистов. Это спасает жизни и здоровье жителям области. Продолжим работу в этом направлении», – заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.