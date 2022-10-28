Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проверил, как идут завершающие работы на строительных площадках двух новых медучреждений в Липецке: хирургического корпуса областного онкодиспансера и детской поликлиники на улице Гагарина. Оба объекта возводятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Здание оперблока онкодиспансера полностью готово. Теперь необходимо установить специальное оборудование. Его здесь много, оно громоздкое, тяжёлое и требует особой наладки. По словам главврача Сергея Шинкарёва, «начинка» такая, что ей могут позавидовать клиники федеральных центров.

Губернатор посмотрел, как идёт монтаж медтехники в одной из операционных. Здесь установят оборудование, считающееся одним из лучших в мире. Таких операционных в новом корпусе будет восемь. Современное оснащение предусмотрено и для палат: даже кровати и каталки имеют особые технологические свойства. Ноябрь планируют посвятить установке всей имеющейся аппаратуры. А декабрь – её тестированию и пуско-наладочным работам.

Детская поликлиника на улице Гагарина строится с ноября прошлого года взамен двух других поликлиник – №3 на улице Гагарина и №4 на улице Филипченко. Оба учреждения расположены на первых этажах жилых домов и капитально не ремонтировались более 30 лет. Теперь это будет одна организация, но из двух корпусов – лечебного и лабораторного, связанных переходом.

Нового медучреждение готово на 87%. Коробка здания уже возведена и облицована керамогранитом. Внутри ведётся отделка. Трудятся здесь около 50 рабочих. Они укладывают полы, штукатурят стены, прокладывают инженерные сети – справляются со своими задачами в хорошем темпе. Подрядчик уверен, что уложиться в указанный в контракте срок они сумеют.

Времени на установку особой медтехники здесь закладывают немного, поскольку в основном работать учреждение будет на приём пациентов. То есть в поликлинике будут кабинеты специалистов, не требующие сложного оборудования. Часть его уже закуплена и хранится на складе, остальное будет поступать в течение месяца и сразу монтироваться. Никаких рисков в этом процессе подрядчик не предвидит.

«Оба объекта на финишной прямой и в конце декабря будем их открывать. Для города и области это станет хорошим и нужным подарком. Наши жители получат ещё два медучреждения, где смогут получать квалифицированную врачебную помощь в современных комфортных условиях», – отметил Игорь Артамонов.