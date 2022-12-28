Хирургический корпус областного онкодинспансера готов на 100%. В шестиэтажном здании общей площадью 9422 кв. м расположили девять операционных, реанимационное отделение, изолятор с двумя койками, централизованное стерилизационное отделение, аптеку, административно-хозяйственную часть. Сегодня вице-губернатор Роман Петрухин оценил новый объект. Он осмотрел операционные, палаты, пообщался с персоналом.

«Строители – молодцы, всё сделано хорошо. По уровню оснащения медучрежение уже называют одним из самых лучших региональных онкоцентров страны. Врачи смогут проводить около семи тысяч операций в год. Это позволит улучшить возможности реабилитации, повысить качество и продолжительность жизни пациентов», – сказал Роман Петрухин

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» были закуплены современный линейный ускоритель, аппарат для брахитерапии, новейшее эндоскопическое оборудование, магнитно-резонансный и рентгеновский компьютерный томографы, ОФЭКТ-КТ-томограф, система планирования лучевой терапии. Хирурги смогут проводить высокотехнологичные операции, включая реконструктивно-пластические и малоинвазивные, эндоскопические и рентгенохирургические.

Палаты также оборудованы всем необходимым. Система мониторинга и сигнализации позволяет пациенту вызывать медсестру одним нажатием кнопки. Медики через видеомониторы смогут отслеживать работу сердца и легких больного, а также вводить лекарства в кровь с помощью специальных электронных дозаторов. Погрешности в таких случаях полностью исключаются. В кроватях встроены весы, что позволяет следить за массой тела пациента. Рядом – тумбочки – трансформеры. Выдвижной ящик в них превращается в поднос, на который больной сможет поставить посуду и с комфортом поесть. Также здесь установлены мобильные столы для перевозки пациентов, которые отвечают самым высоким требованиям комфорта и надежности.

В диспансере трудятся 685 сотрудников, в том числе 123 врача, 256 средних медицинских работников. Двое врачей имеют степень доктора медицинских наук, 6 – кандидата медицинских наук, трое – заслуженные врачи, 19 отличников здравоохранения. На строительство и оснащение оперблока было затрачено более 2 млрд. рублей. Медучреждение построено в рамках реализации соглашения между Министерством здравоохранения РФ и управлением здравоохранения Липецкой области о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» за счет средств федеральной адресной инвестиционной программы «Развитие здравоохранения»

Как сообщает управление здравоохранения, в регионе налажена четкая организация работы онкослужбы в первичном звене: создан центр управления онкологическим скринингом; внедрены телемедицинские технологии, включая сопровождение больного в постгоспитальном периоде с использованием программы «Онконет». Более 60% пациентов выявляется в ранней стадии заболевания, находятся на учёте 5 и более лет 58%, что лучше по сравнению с аналогичными среднероссийскими показателями.