— Это одновременно и хобби для меня, и, конечно, любимая работа, — так о своей профессии говорит заслуженный работник здравоохранения Липецкой области, хирург высшей категории Николай Константинович ЯМЩИКОВ.

«Стоматологи — не врачи»!?

Доктор, приехавший в Добринку из Ставрополя, рассказал, что в своей семье он врач в третьем поколении. До него бабушка по папиной линии Надежда Николаевна Ямщикова была врачом-бактериологом, отец Константин Николаевич — терапевтом, теперь ему довелось продолжить семейную династию. Мама Лидия Максимовна к этому делу отношения не имеет, она учитель иностранных языков, которые до сей поры преподаёт в одной из школ Ставрополя.

— В школе я маму не подводил, учился очень хорошо, с детства решил стать врачом, как бабушка и отец, к которому иногда в старших классах ходил на работу во время дежурств, чтобы убедиться: моё или нет. Но с первого раза, выбрав почему-то стоматологию, не поступил: не прошёл по конкурсу, чему моя бабуля сильно обрадовалась тогда, сказав и в шутку, и всерьёз: «Стоматологи — не врачи!». Это она не с целью коллег обидеть, а чтобы убедить меня: из хорошего хирурга выйдет в принципе любой специалист. На следующий год я легко поступил в Ставропольскую медицинскую академию, которую окончил в 2003-м году.

На докторов этого отделения пациенты очень надеются.

И мы, жители Добринского района, этому моменту, думается, должны не меньше его бабушки обрадоваться. Видимо, так Господь распорядился, зная, что у Николая призвание совершенно к другому делу в медицине.

Иначе к нам не приехал бы на работу серьёзный, ответственный хирург, которому многие добринцы благодарны за спасение их жизни или их родственников. Доводилось и мне «пересекаться» с Ямщиковым, за что ему тоже бесконечно благодарна.

Хирург Н.К. Ямщиков: «Операция окончена. Всем спасибо».

Здравствуй, Добринка

— По окончании вуза интернатуру предложили бесплатно пройти в Липецком крае, нуждавшемся в хирургах. Я, не раздумывая, собрался и приехал, о чём не жалею. Так оказался в Добринке. Всё, что обещали мне по приезде, выполнили. Прежде всего, предоставили жильё. У моей семьи отдельный дом.

И здесь Божий промысел настигает нашего героя второй раз: именно в Добринке он встретил вторую половинку. Оксана Николаевна, врач-педиатр, детский невролог, приехала сюда по распределению из Сыктывкара. Здесь наши доктора познакомились и поженились.

— Моя супруга, наоборот, из семьи военных, тесть у меня — полковник, тёща — подполковник. Если меня с детства настраивали на эту профессию, какие-то знания передавались из поколения в поколение, то в той семье на первом месте дисциплина. Это тоже замечательно. А вообще, считаю себя счастливым мужем и отцом, из докторов-педиатров получаются заботливые, ответственные мамы. Опять же при болезни ребёнка врач у него под боком. Можно не волноваться сильно. Да и с моей работой внимательная жена-коллега понимает ситуацию. Порой ночью проснётся — меня нет дома, уже на операции. Думается, в нашем деле иметь супругу из той же профессии очень важно. Но это моё мнение.

Семья Ямщиковых. Николай Константинович с супругой Оксаной Николаевной и детьми Владимиром и Викторией.

Весь день на ногах

Точнее, круглые сутки. А уж во время операции — ясное дело. Вообще, с докторами-хирургами не так просто на работе сесть и прямо поговорить, если ты не пациентка их отделения и не требуешь помощи. Вот во время нашей беседы Николай Константинович при мне (в смысле — я ждала) несколько человек осмотрел, с кем-то провёл манипуляции в приёмном отделении, кого-то «положил». Ну а звонков — море. Каждый требует от него помощи! Как можно всё запомнить? Но надо.

Доктор хорошо помнит и свою самую первую пациентку, которую оперировал. Тяжёлый случай. Исход имел два варианта изначально… Старшие коллеги даже просили молодого Ямщикова не браться, подождать других: вдруг «не получится», травма на всю оставшуюся жизнь в душе останется. Некоторые после этого даже уходят из профессии, так как не в состоянии оперировать дальше. У Николая получилось!

— Я за этой бабулей просто по пятам ходил, пока она выписалась от нас. И потом ещё много лет прожила.

— Самую долгую по времени операцию какую делали? — спросила у врача.

— Вместе с заведующим хирургическим отделением Михаилом Алексеевичем Матыциным 12 часов делали операцию на кишечнике. Спасли пациента.

Уважаемые читатели, представляете: 12 часов, не разгибая спины и держа руки на весу, опереться не обо что, да ещё при этом внимательно, практически не моргая, надо глядеть на то, что режешь. Ну как тут не поклониться нашим докторам-хирургам!

— Как же восстановить силы и здоровье после этого?

— Себя обычно мы лечим в последнюю очередь.

— Вы согласны с тем, что для хирурга важно уметь работать в команде?

— Конечно, согласен. Операция — это по большому счёту и есть командный результат.

Доктор назвал самым главным положительным моментом в своей благородной работе не награды и звания, а, прежде всего, моральный аспект, когда видит, что человек из их отделения выходит домой своими ножками — привозила ж его скорая на носилках…

— Отрицательным считаю то, что во время отпусков бывает много дежурств, не успеваешь восстановиться. Не люблю травматологию, точнее, операции после ДТП: морально тяжело. Мне больше из операций нравятся по общей хирургии.

Победивший в себе страх

— А из Ваших двоих детей никто не собирается идти по Вашим же стопам хирургическим? — вновь задаю вопрос Николаю Константиновичу.

— Сын Владимир в этом году выпускается из школы, я много раз с ним говорил о медицине, но он гуманитарий, другого склада человек. Любит историю. В этом направлении и собирается двигаться дальше, будет поступать в Воронежский госуниверситет. Я горжусь им и дочкой. (Тут стоит обязательно добавить, что Владимир Ямщиков — многократный победитель олимпиад по истории всевозможных уровней, в том числе Всероссийской — прим. авт.). А вот дочка Виктория, окончившая 4-й класс, совсем другого склада ребёнок. Она мне решительную бабушку по твёрдому характеру напоминает. Сейчас уже говорит, что станет врачом. Будем с супругой её ждать!

Всегда докторов сама делила (и делю) на две группы: хирурги и все остальные (да простят меня последние, к которым мы обычно чаще всего и «окунаемся», особенно к терапевтам). Просто мой такой «дележ» основан на том, что хирурги проникают в самую сущность человека. Как говорится, видят нас насквозь. Вернее, все наши болячки. Мой же собеседник считает, что надо лечить не болезнь, а человека, поскольку в организме всё взаимосвязано.

— Какими качествами, по-вашему, должен обладать хирург?

— Во-первых, победить в себе страх, во-вторых, должен быть трудолюбивым и настойчивым. Одно из важных качеств — самообладание. Также немаловажно для нас принятие быстрых решений. Ведь в теории — это одно, на практике почти всегда — другое, так как у людей с возрастом возникло море сопутствующих болячек. Иногда идёшь и не знаешь, на что…

Ямщиков — заядлый путешественник

— Скажите, кого сложнее оперировать: родственников или чужих людей?

— Конечно, сложнее морально со знакомыми или близкими. Обычно в других местах «своих не режут». Но в Добринке заведено по-другому. Тут, наоборот: кому из хирургов больной родственником доводится, тот и главный доктор в операционной.

Чем же люди такого сложнейшего труда снимают стресс? Этот вопрос меня волновал, и я задала его собеседнику. Насколько интересно Николай Константинович рассказывал о своей вроде обыденной (для него) работе, настолько не менее увлекательно стал говорить о том, чем занят в свободные минутки, если они выпадают. Ну а ставки на отдых, конечно, делаются на отпуск.

Оказалось: наш Н.К. Ямщиков — заядлый путешественник, причём на такие дальние расстояния! В прошлом году уехал в джунгли Венесуэлы, чтобы поглядеть на самый высокий водопад в мире Анхель (высота — около тысячи метров). Несколько минут я слушала, как он только туда добирался: на самолёте — 14 ч., лодке — 7 ч., опять на самолёте часа полтора… Обратно — на три часа дольше. А представляете, во всём мероприятии принять участие! Надо быть авантюрным, настойчивым и целеустремлённым.

До того посещал Египет и остров Занзибар в Танзании. Хоть с детства нам и твердили: «Не ходите, дети, в Африку гулять!», добринского врача такие наказы не остановили и не напугали слова: «Будут вас кусать…». Видимо, всегда и везде доктор верит в себя и свою специальность.

— Меня там поразила нетронутая природа: слоны, бегемоты, носороги, антилопы гну, розовое фламинго…Они впритык, не боясь, подходили к нашему автомобилю. Сами жители напоминают первобытных людей из учебника истории. Да и живут в глинобитных мазанках. Но они довольные и счастливые. Дети природы.

Собеседник сожалеет лишь о том, что другие члены его семейства страсть к дальним дорогам не испытывают. Но он их просвещает: постоянно присылает фото— и видеоотчёты о тех местах. Ещё одно увлечение было ранее у Николая Константиновича, которым и сына увлёк, — авиамоделирование. Детали и сами делали, и в Интернете заказывали.

— Сейчас запускать летательные аппараты запрещено, а ранее мы это делали на стадионе или в полях. Детской радости, да и моей не было предела.

… Поступил в приёмное отделение очередной больной. Хирург Ямщиков помчался туда на осмотр, чтобы помочь человеку справиться с болью или вовсе её устранить.