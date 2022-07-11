Хлеборобы района сегодня открыли страду-2022. Первыми вывели комбайны в поле труженики крестьянского хозяйства Сергея Киньшина из Талицкого Чамлыка. К обмолоту здесь первой подошла озимая пшеница. Глава муниципалитета Александр Пасынков побывал на месте работ вместе со своим заместителем по сельскому хозяйству Андреем Тарасовым.

Несмотря на засушливую осень и последние недели июня, пшеничный колос получился увесистым.

— За штурвалом комбайна «Акрос» обмолотил несколько загонок, — сказал он, — первые убранные гектары показали отличную урожайность — свыше 50 центнеров на круг. Влажность зерна – на уровне 11 процентов. Это означает, что хлеб будет проходить лишь незначительную подработку на току и засыпаться на хранение. Высокий процент клейковины в пшенице нового урожая относит ее к продовольственному классу. Что отразится на более высокой цене реализации. Значит, по итогам уборки добринские селяне сработают с прибылью.

Нынешнюю жатву начали в районе раньше привычных агротехнических сроков, но это объяснимо. Все больше сельхозпредприятий отдают предпочтение южным раннеспелым сортам. А если хлебный колос полностью налился – ждать у моря погоды не стоит. Тактика нынешней жатвы – вести обмолот по мере подсыхания массивов. Ориентир – сообщения агрономов. Именно они несчетное количество раз за день объезжают свои «владения», не выпуская из рук влагомеры.

За время страды-2022 добринским хлеборобам предстоит убрать зерновые культуры на площади 65000 гектаров, в том числе 34000 га озимой пшеницы. Работу будут вести 160 комбайнов. Еще 50 машин прибудут в Добринский район из других регионов.

Начало жатвы наши селяне встречают по-деловому. Все зерновые тока готовы принимать, сортировать и подрабатывать зерно нового урожая. Активная фаза жатвы начнется через неделю. С почином, хлеборобы!