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Хлевенские единороссы на конференции местного отделения поддержали кандидатуру Александра Плотникова на должность главы района

2 часа назад
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Во вторник, 22 марта, в Хлевном прошел II этап конференции местного отделения «Единой России».

На повестке дня был один вопрос – о поддержке кандидатуры Александра Ивановича Плотникова для дальнейшего избрания на должность главы района.

На конференции присутствовали 28 делегатов, избранных от первичных отделений партии.

«Александра Ивановича мы знаем, как хорошего профессионала, — выступил секретарь Хлевенского местного отделения Партии Сергей Пожидаев. – За небольшой период работы в качестве исполняющего обязанности главы района, он уже привлек дополнительно 30 миллионов рублей, которые будут использованы для развития муниципалитета. За это время он успел побывать во многих сельских поселениях и провести несколько встреч с активом муниципалитета. Познакомившись с работой районных депутатов, представителей общественных и муниципальных организаций Александр Иванович обозначил ряд проблем, требующих решения. Я предлагаю поддержать его кандидатуру для дальнейшего избрания на должность главы района».

Делегаты единогласно поддержали кандидатуру Александра Плотникова.

Решение конференции местного отделения Партии должен утвердить президиум регионального политсовета. После чего кандидатуру Александра Плотникова представят на сессии райсовета для избрания на должность главы района.

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